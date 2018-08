630 Lkw an Tiroler Grenze abgewiesen

Rund 630 Lkw sind seit Anfang Juli aufgrund des zusätzlichen Sommerfahrverbots an acht Wochenenden bisher an Tirols Grenze abgewiesen worden. Dies teilte das Land am Dienstag in einer Aussendung mit. Allein am vergangenen Wochenende seien es 76 Lkw gewesen. LH Günther Platter (ÖVP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sehen in den zusätzlichen Fahrverboten einen Erfolg und wollen daran festhalten.