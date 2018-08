Viele Neuigkeiten beim Altstadtzauber-Flohmarkt

Neu: Last-Minute-Standplätze!

Wer nicht mehr das Glück hatte, ein Plätzchen zu ergattern, muss nicht verzweifeln. Denn die Stadtrichter bieten erstmals die Möglichkeit, Waren im Umfeld des Marktes anzubieten. Lamprecht: „Die Bahnhofstraße zwischen 8. Mai Straße und Mießtalerstraße - sowie der östliche Teil der Lidmanskygasse werden zusätzlich als Marktgelände genehmigt. Da gilt das Prinzip: First come, first serve.“ Weitere Straßen dürfen jedoch nicht benutzt werden, wie Lamprecht betont.