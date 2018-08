So wurde der Klagenfurter Altstadtzauber geboren..

Die Erfindung des Altstadtzaubers Klagenfurt

„Eine Woche vor dem Faschingsdienstag 1963 saß ich mit Viktor Rebernig und Werner Grundnig zusammen. Wir waren Kaufleute in der Wienergasse und wir haben gesagt: Mach ma’ was! Alle sollen am Dienstag maskiert in die Geschäfte kommen. Das haben wir dann durchgebracht.“ Und damit eine echte Lawine losgetreten!