Altstadtzauber macht Klagenfurt zum Food-Paradies

Coole Drinks und Street Food am Heuplatz

Am Altstadt-Wochenende steht der Heuplatz dafür im Zeichen von coolen Drinks und Street Food. Da gibt es sogar das angeblich beste steirische Backhendl mit asiatischem Touch in Elias‘ „Stross‘nkuchl“ oder das süße Paradies in „Bergers Waffleshop“.