Die nützlichsten Küchenhelfer unter 30 €

„Mama wird’s schon richten.“ Das trifft auch in diesem Fall zu. Dieser Küchenhelfer in Mama-Design sorgt für eine bakterienfreie und saubere Mikrowelle. So einfach funktioniert’s: Nehmen Sie den Kopf der „Angry Mom“ ab indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Befüllen Sie den Körper mit einer Essig-Wasser-Mischung. Für einen angenehmen Geruch fügen Sie noch ein paar Tropfen Zitronensaft hinzu. Wieder zusammengebaut für fünf bis sieben Minuten bei hoher Temperatur in die Mikrowelle stellen. Nach etwa zwei Minuten beginnt der Dampf zu spritzen. Anschließend reinigen Sie die Mikrowelle mit einem Schwamm oder Tuch. Übrigens: Wenn Mama mal nicht im Einsatz ist, kann Sie mit Zitronensaft befüllt als Deodorant im Kühlschrank fungieren.