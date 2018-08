Motorradfahrer prallte gegen ein abbiegendes Auto

Einen vor ihm fahrenden Autolenker überholt der Motorradlenker aus Lasselsdorf in der Steiermark am Sonntagvormittag in Oberpreitenegg. Auch einen zweiten Wagen will er noch überholen, doch dieser biegt nach links in eine Hofzufahrt ab. Die Autolenkerin (53) und der Motorradlenker erkennen dies, beide lenken ihre Fahrzeuge wieder nach rechts - und der Biker prallt gegen das Heck des Wagens. Der Steirer wird über das Auto geschleudert und schwer verletzt.