Nur Juventus steht Red Bull Salzburg noch im Weg

Dieses Potpourri an Topkickern könnte schon bald um ein Mega-Talent erweitert werden. Die Bullen haben ihre Fühler nach Erling Braut Haland ausgestreckt. Der 18-jährige Norweger, der bereits in Salzburg war, ist klassischer Mittelstürmer und verdient sich seine ersten Profisporen bei Molde. Der aktuelle Tabellen-Dritte der „Eliteserien“ wird von Spielerlegende Ole Gunnar Solskjaer trainiert, Haland hält bei acht Treffern in 14 Ligapartien. Besonders beeindruckend: Sein Viererpack in nur 17 (!) Minuten gegen Brann Bergen.