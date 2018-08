Monschein-Doppelpack bei 4:3 der Young Violets

Salzburgs Farmteam hatte gegen Vorwärts Steyr keine Mühe. Dominik Szoboszlai traf für Liefering nach 33 Minuten mit einem herrlichen Weitschuss zum 1:0. Dogbole Niangbo sorgte noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Nach Seitenwechsel besorgten Philipp Sturm (59.) und Romano Schmid (62./Elfmeter) binnen kürzester Zeit den Endstand. Besser erging es dem zweiten Aufsteiger aus Oberösterreich, der FC Juniors drehte die Partie in Lafnitz. Marco Köfler brachte die Gastgeber zwar nach 55 Minuten voran, Valentin Grubeck (66.) und Andy Reyes (69.) sorgten aber doch noch für den ersten Dreier für das LASK-Farmteam. Blau Weiß Linz hielt sich indes gegen Austria Klagenfurt schadlos. Alan Carius traf nach einer knappen halben Stunde per Strafstoß zur Führung. Mario Ebenhofer erhöhte kurz vor der Pause per Kopf. Der Anschlusstreffer durch Ivan Saravanja (55.) machte das Match nur eine Viertelstunde spannend: Dann setzte Thomas Fröschl den Schlusspunkt.