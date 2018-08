Hitzewelle steuert auf Rekord zu

Risiko von Wiesen- und Waldbränden wird immer höher

Wer auf Abkühlung hofft, wird sich noch gedulden müssen. Dabei wäre etwas Regen dringend notwendig. Denn das Risiko von Wiesen- und Waldbränden wird immer höher. In den vergangenen Tagen hatte es ja, wie berichtet, in mehreren Wäldern und auf Feldern Feueralarm gegeben. Deshalb wurde mittlerweile in allen Bezirken Kärntens ein strenges Feuerverbot verordnet.