Tirols Landeschef Platter: „Behörden auslagern!“

Sollen Bundesbehörden in die Länder ausgelagert werden?

Prinzipiell halte ich es für richtig, darüber zu diskutieren, dass nicht jede Bundesbehörde unbedingt in Wien sein muss. Mit Auslagerungen, oder vielleicht noch sinnvoller, Neugründungen außerhalb Wiens würde man den Bund näher zu den Menschen in die Bundesländer bringen. Oft existiert in den Ländern Kompetenz in Fachbereichen. Denken wir allein an die Top-Experten bei der Lawinenverbauung in Tirol, dem Weinbau in Niederösterreich oder dem Bergbau in der Steiermark.