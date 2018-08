Steirische Wirtin rettet Vermisstem das Leben

Seit neun Jahren bewirtschaftet Waltraud Lair bei Mürzsteg in der Steiermark die Falkensteinalm. Zum zweiten Mal wurde sie nun zur Retterin in der Not. Vor fünf Jahren, als ein Bus mit 37 Pensionisten in einer Mure stecken blieb, und nun, als sie ein offenes Auto entdeckte und den abgängigen Lenker fand.