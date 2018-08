Heftige Unwetter suchten Tiroler Oberland heim

Platter verspricht volle Unterstützung des Landes

Tirols Landeshauptmann Günther Platter steht mit dem Bürgermeister von Pettneu am Arlberg in Kontakt, wie er in einer Aussendung am Mittwochabend wissen ließ. „Ich habe der Gemeinde bereits die volle Unterstützung seitens des Landes zugesichert. Sollten Häuser im Murenbereich betroffen sein, stellen wir unmittelbare Hilfe zur Verfügung“, so Platter.