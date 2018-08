„Krone“ verlost Freikarten für James Blunt

Der britische Hitlieferant James Blunt kommt im Zuge seiner „Afterlove Tour“ in die Klagenfurter Wörthersee-Messehalle. Am 8. August wird der Brite nach drei Jahren Bühnenabstinenz die Konzertbesucher mit neuesten Songs begeistern. Im Vorprogramm tritt der Belgier Milow auf. Er war mit Hits wie Ayo Technology wochenlang an der Spitze der Charts. Tickets gibt’s unter www.oeticket.com Die „Krone“ verlost 5 mal 2 Stehplatzkarten. E-Mails an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at Berücksichtigt werden nur Mails mit Namens- und Adressangabe!