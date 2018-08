Bayern startet „Ankerzentren“ für Asylwerber

„Alle Akteure können ohne großen Zeitverlust Hand in Hand arbeiten“

Herrmann erklärte, er sei überzeugt von dieser Behördenbündelung. „Alle Akteure können ohne großen Zeitverlust Hand in Hand arbeiten.“ Auch die Asylwerber würden profitieren. So könne etwa durch die Bundesagentur für Arbeit für qualifizierte Flüchtlinge noch aus den Zentren die Vermittlung in den Arbeitsmarkt beginnen.