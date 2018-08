Schaub für Kölner Ziele gerüstet: „Druck ist da“

Schaub, in Fulda in Deutschland geboren, hat auch vor Liga zwei keine Bedenken. „Es fühlt sich richtig an“, sagte der Ex-Rapidler, der nicht zuletzt das familiäre Umfeld in Köln schätzt. Die gemeinsame Wohnung mit seiner Freundin und seinem bald einjährigen Sohn hat er vor einer Woche bezogen. „Ich hoffe, dass alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich in der deutschen Bundesliga spielen will. Es wäre etwas ganz Besonderes, mit Köln aufzusteigen.“