So kleidet man sich am Villacher Kirchtag

„Es ist eigentlich die Rosentaler Kirchtagssuppe, die in den 1950er-Jahren die Wirtin Maria Rainer zum Kirchtag in die Draustadt gebracht hat“, so „Kuchlmasta“ Peter Lexe. Und der Chef der Jury weiß natürlich auch, was in der Villacher Kirchtagtssuppe so alles unbedingt drinnen sein muss: „In der kräftigen Suppe müssen fünf Fleischsorten sein. Hendl, Rind, Schwein, Lamm und Kalb. Verfeinert wird die Suppe mit Kräutern, vor allem Safran und natürlich mit viel Rahm.“ Die Juroren hatten einmal mehr die Qual der Wahl, der Sieg ging schließlich an den Vielfachgewinner Bruno Nadolph vom „Trastevere“.