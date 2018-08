Nur ein ÖVV-Duo in Wien-Qualifikation weiter

Von sieben österreichischen Beach-Volleyball-Teams sind am Dienstag in der Qualifikation für das Major-Turnier in Wien sechs vorzeitig ausgeschieden. Nur Robin Seidl/Philipp Waller schafften den Einzug in die zweite Runde, die am Mittwoch gespielt wird. Sie treffen im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase am Center Court auf Marco Caminati/Enrico Rossi.