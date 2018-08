Am Linzer Südbahnhofmarkt geht die große Angst um

Hilferuf seit 20. Juli unbeantwortet

Eine Gruppe Gewerbetreibender am Südbahnhofmarkt ist aber auch von Bürgermeister Klaus Luger enttäuscht. Denn obwohl vorrangig VP-Stadtvize Bernhard Baier als Markreferent zuständig ist, haben sich Geschäftsleute per E-Mail an Luger gewandt und ihn gebeten, sie zu unterstützen. Ein Hilferuf, der jedoch seit 20. Juli unbeantwortet ist. Was einerseits mit dem Urlaub des Stadtchefs zu begründen ist, andererseits aber unverständlich erscheint, dass sich niemand anderer in seine Abwesenheit damit beschäftigt.