Darts-Held Suljovic verliert episches Finale!

Es war einfach unfassbar! Der Österreicher Mensur Suljovic verlor ein episches Finale beim World Match Play in Blackpool (GB) gegen Gary Anderson mit 19:21. Das zweitwichtigste Darts-Turnier der Welt erlebte eines der packendsten Endspiele aller Zeiten. Suljovic gelang ein nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback, die Fans in der Halle tobten. Aber am Ende setzte sich der Favorit hauchdünn durch und sicherte sich die 112.400 Euro Siegprämie.