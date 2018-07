Drogenbericht zeigt „alarmierende Deliktzahlen“

„Die Deliktzahlen sind alarmierend und der Ermittlungs- und Kontrollschwerpunkt der Polizei in diesem Bereich ist daher dringend nötig“, wurde Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in der Aussendung des Bundeskriminalamts (BK) zitiert. Mit der am 1. Juni 2016 in Kraft getretenen Novelle zum Suchtmittelgesetz wurde das polizeiliche Vorgehen gegen Dealen im öffentlichen Raum erleichtert. Schwerpunktaktionen gegen Drogenhändler in Graz, Bregenz und Innsbruck werden laut dem BK heuer fortgesetzt.