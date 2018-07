Bis zu 36 Grad! Hundstage machen ordentlich Dampf

Ab Mitte der Woche kann es Gewitter geben, aber eher im Westen

Bei uns hält der Hochsommer - nach einigen kurzen Unterbrechungen mit Schauern und Gewittern, wie jüngst jenem in Wien, bei dem Straßen sogar zu Flüssen wurden - weiter an, bevor es ab Mitte der Woche bei ausnehmend hohen Temperaturen von bis zu 36 Grad wieder zunehmend gewittrig wird. Am wahrscheinlichsten sind Gewitter im Westen und an der Alpennordseite, auszuschließen sind sie aber auch in den restlichen Landesteilen nicht.