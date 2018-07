Mehr Tote durch Hitze als im Straßenverkehr

Zum aktuellen Wetter: Am Mittwoch scheint in Österreich verbreitet die Sonne, tagsüber bilden sich aber immer wieder einige Quellwolken und vor allem im Bergland in Ober- und Niederösterreich können auch ein paar Regenschauer nicht ausgeschlossen werden. Gegen Abend steigt laut ZAMG vor allem in Salzburg und im Bergland Oberösterreichs die Gewitterneigung, in der Nacht breiten sich die Gewitter weiter aus. Nachmittagstemperaturen: 25 bis 31 Grad.