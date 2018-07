Nach Blitz-Regen: Wiens Straßen wurden zu Flüssen

Weiterhin Regenschauer und Gewitter

Laut Unwetterzentrale bleibt in Österreich auch am Freitag der Einfluss des Höhentiefs der letzten Tage erhalten. Im Laufe des Tages gibt es in den Alpen sowie im Mühl- und Waldviertel Regenschauer und Gewitter, die vor allem östlich der Linie Salzburg-Lienz und im Grenzbereich zu Tschechien kräftig ausfallen können.