Jubel und Bravogeschrei: „Salome“ bei Festspielen

Asmik Grigorian gestaltet die Titelpartie mit aufregender Intensität. Welch ein Wandel vom naiv kapriziösen Mädchen zur Frau, in deren Seele ein Sturm tobt. In Franz Welser-Möst - am Pult der fabelhaft spielenden „Wiener“ - hat sie den idealen Partner, der erotisch-perverse und exotische Aspekte auskostet, vor allem aber Strauss’ Klangpsychologie in rauschende Klangfarben umsetzt. Souverän die übrige Besetzung, vor allem Gábor Bretz als Jochanaan (unsere ausführliche Kritik folgt in der Montag-Ausgabe der „Krone“).