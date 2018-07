475 steirische Ministranten treffen Papst in Rom

56.000 Ministranten aus 27 Ländern kommen am Dienstag auf dem Petersplatz zusammen und werden mit Papst Franziskus beten. Am Mittwoch steht für die Steirer ein Gottesdienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern (San Paolo fuori le Mura) auf dem Programm, den der österreichische Jugendbischof Stephan Turnovsky zelebriert. Den Abschluss bildet der Gottesdienst mit Bischof Wilhelm Krautwaschl am 3. August in der Basilika Santa Maria Maggiore, in der sieben Päpste begraben sind.