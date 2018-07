Schießübungen in Graz: Opfer am Bein getroffen

Ein Grazer (70) hat in den vergangenen Wochen immer wieder Schießübungen mit Luftdruckwaffen in seiner Wohnung unternommen. An mehreren Gebäuden wurden Einschusslöcher gefunden, deshalb rückte am Freitag die Polizei an. Auf einem Balkon entdeckten die Polizisten dann sieben Bierdosen nebeneinander - offenbar dienten sie als Ziel. Ein Passant dürfte sogar einen Treffer am Bein abbekommen haben.