Schächten wird neu geregelt - keine Registrierung!

„Mit sofortiger Wirkung“ ist jenes Schreiben des früheren niederösterreichischen SPÖ-Tierschutzlandesrates Maurice Androsch zur Eindämmung ritueller Schlachtungen aufgehoben, das in der Vorwoche nicht nur national, sondern auch in der internationalen Presse für Aufregung gesorgt hatte. Die zuständigen Behörden in Niederösterreich wurden am Freitag über eine neue Regelung dieser Religionsausübung informiert. In dem zwsichen dem amtierenden Tierschutzlandesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) akkordierten Schreiben wird eindeutig festgehalten, dass Abnehmer koscheren Fleisches nicht namentlich erfasst werden sollen. Zudem wird auch ausgeführt, wie der Bedarf geprüft werden kann.