Kindergarten ohne Pädagogin geführt: 45 Betroffene

Schwierig, Ersatzplätze zu finden

Für Eltern schließt damit die nächste Betreuungsstätte aus dem Nichts und stellt Berufstätige vor riesige Herausforderungen, Ersatzplätze zu finden. Schon am 1. Juli hatte ein Ottakringer Kindergarten zusperren müssen, am 14. Juli folgte eine Einrichtung in Neubau.