Florianis opfern Urlaub für Einsatz in Schweden

Während wohl den meisten Niederösterreichern derzeit der Sinn nach Urlaub steht, ist eine Hundertschaft Feuerwehrleute in Gedanken bereits in Schweden - allerdings nicht wegen aufregender Ferien im hohen Norden. Denn über weitläufige Forstgebiete Schwedens rollen derzeit riesige Feuerwalzen. „Und eine prognostizierte Hitzewelle könnte die Lage sogar verschärfen“, weiß Dietmar Fahrafellner. Der Landesfeuerwehrkommandant hat daher angeboten, den Kameraden in Skandinavien bei den Löscharbeiten mit Einsatzkräften und Ausrüstung beizustehen. 100 Mann haben sich freiwillig gemeldet. Die meisten opfern wohl ihren Urlaub dafür - ganz so, wie sie die alltäglichen Einsätze in den Heimatgemeinden in ihrer Freizeit absolvieren.