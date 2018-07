Ist die EU vor Trump eingeknickt?

Die USA haben die Produktion von Schiefergas in den vergangenen Jahren massiv hochgefahren, finden dafür aber in Europa bisher nur schwachen Absatz. Das liegt unter anderem daran, dass es in Europa wenige Terminals zur Abnahme von Flüssiggas gibt - nur in dieser Form aber lässt sich das Schiefergas über den Atlantik transportieren. Juncker kündigte daher an, dass mehr Flüssiggasterminals in der EU errichtet werden sollen. Nun werde die Union „ein wichtiger Käufer von Flüssiggas aus Amerika“, freute sich Trump.