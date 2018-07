Unterirdischer Gletschersee auf dem Mars entdeckt

Bisher nur Spuren flüssigen Wassers am Mars entdeckt

In den vergangenen Jahren haben Wissenschafter bereits verschiedene Spuren flüssigen Wassers auf dem Mars entdeckt. So haben sich auf dem „Phoenix“-Landemodul der NASA Wassertropfen niedergeschlagen, und an manchen Steilhängen unseres Nachbarplaneten zeigen sich jahreszeitabhängige Fließstrukturen, die von tauendem Wassereis stammen könnten. Zudem gibt es Hinweise, dass sich in einer dünnen Schicht unter der Marsoberfläche mancherorts regelmäßig, aber kurzzeitig, flüssiges Wasser bilden könnte - allerdings in winzigsten Mengen.