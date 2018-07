Neuseeland legt sich mit Australien wegen Fahne an

Neuseeland legt sich mit seinem großen Nachbarn an. Im Jahr 1902 wurde die neuseeländische Flagge offiziell eingeführt, die australische in ihrer aktuellen Form allerdings erst 1954. Das ist für Peters Grund genug für seine Forderung, dass Australien ein neues Design entwerfen solle. „Sie sollten ihre Flagge ändern und die Tatsache achten, dass wir mit diesem Design zuerst da waren“, forderte Peters im Sender TVNZ am Mittwoch. Der Chef der nationalistischen Partei NZ First vertritt Regierungschefin Jacinda Ardern nur während ihrer sechswöchigen Elternzeit.