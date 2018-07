Jack Johnson: Humoriges Familienkonzert

Irgendwann mitten im Konzert ist es soweit. Jack Johnson denkt gerade an all die österreichischen Surfer (gibt es eigentlich mehr als eine Handvoll?) und erzählt von seinen Erlebnissen am Nachmittag am Neusiedler See. Er war mit seinem Pianisten und Freund Zach Gill dort unterwegs, um Stand-Up-Paddeln zu gehen und bemerkte relativ schnell, dass man den ganzen See stehend durchschreiten könnte. „Zach meinte, ich solle noch tiefer rein, da ich dort noch immer werde stehen können. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Für den einstigen Surf-Profi ist die pannonische Tiefebene gewiss nichts Alltägliches. Der Hawaiianer, der in seinen jüngeren Jahren in professioneller Manier die wildesten Wellen zwischen Kaanapali und Laniakea bezwang, stößt ausgerechnet im Osten Österreichs an die Grenzen seines feuchten Verständnisses und findet das mehr als amüsant.