KH Nord: Die Brandstifter als Feuerwehrmänner ...

Dass sich sowohl die Wiener SPÖ, aber auch die Wiener Grünen nun in eigener Sache als die unbestechlichen Chefaufklärer aufspielen, hat die Seriosität eines Brandstifters, der gleichzeitig auch Feuerwehrmann ist, schließlich liegt das ins Gerede gekommene Krankenhaus im erweiterten Verantwortungsbereich der Wiener Landesregierung. Wie so oft will aber keiner etwas von der haarsträubenden Steuerverschwendung gewusst oder gesehen haben. Schuld sind - wenn überhaupt - Entscheidungsträger der Vergangenheit, die alle heute nicht mehr im Amt sind. Politische Verantwortung übernehmen und zurücktreten wird also ohnehin keiner mehr müssen.