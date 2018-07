KH Nord: 610.000 Euro in einem Brunnen versenkt!

Im Jahr 2012 wollte der KAV Brunnenwasser zur Beheizung des Krankenhaus Nord verwenden. Die MA 58 (Wasserrecht) bewilligte das Vorhaben, und die MA 45 (Wiener Gewässer) meldete in einem Gutachten auch keine Bedenken an. Also legte der KAV los, investierte Hunderttausende Euro in die Planung und den Bau von Strom- und Rohrleitungen. Doch aus dem Brunnen sollte nichts werden.