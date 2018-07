Mutige Steirer löschten Haus mit Gartenschlauch

Keine Meldungen über verletzte Österreicher

„Fähren, die üblicherweise Urlauber von Athen aus zu den Inseln bringen, sind vom Hafen in Rafina aus sofort zu jenen Buchten gefahren, in denen sich Geflohene aufhielten“, so die in Griechenland verheiratete Niederösterreicherin Karin Mitter (30), stellvertretende Chefin des Fährunternehmens Greekferries im Büro in der kretischen Hauptstadt Heraklion. Auch auf Kreta herrschte Betroffenheit, zu Panik kam es auf der Insel zum Glück nicht. Bisher gibt es keine Meldungen über verletzte oder tote Österreicher. Laut Außenamtssprecher Thomas Schnöll zeigt sich die Sinnhaftigkeit von Reiseregistrierungen: „Als die Brände aufloderten, verschickten wir Warnungen an 3000 Auslandsösterreicher und Touristen per E-Mail.“