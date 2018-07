Sky-Duo auf erster Pyrenäen-Etappe ungefährdet

Der 26-jährige Alaphilippe, der auch schon die zehnte Etappe gewonnen hatte, schien im Schlussanstieg zum Col du Portillon von Yates schon geschlagen. In der Abfahrt kam der Brite aber in einer Kurve zu Fall. Der Mitchelton-Profi konnte zwar weiterfahren, an Bergtrikot-Träger Alaphilippe kam er aber nicht mehr heran. Der Pechvogel wurde am Ende auch noch von Gorka Izaguirre (Bahrain) überholt und belegte schließlich zeitgleich mit dem Spanier 15 Sekunden hinter dem Sieger Rang drei.