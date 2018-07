Die meisten Verkehrstoten im Bezirk Kufstein

Eine traurige Spitzenposition nimmt der Bezirk Kufstein in der neuen Analyse des Verkehrsclub Österreich ein. In den vergangenen fünf Jahren kamen dort im Vergleich aller Tiroler Bezirke bei Verkehrsunfällen die meisten Menschen ums Leben, 33 an der Zahl. In der Statistik scheint nur ein Bezirk auf, in dem es ein Jahr ganz ohne tödliche Unfälle gab.