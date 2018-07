Mopedlenker flüchtet mit Tempo 120 vor der Polizei

Kennzeichen weg

Eine Überprüfung am Rollenprüfstand ergab letztlich eine Geschwindigkeit von 113 km/h (5. Gang). Der Zulassungsschein sowie die Kennzeichentafel wurden dem 16-jährigen Burschen aus dem Bezirk Schärding an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Weitere Anzeigen werden an die Bezirkshauptmannschaft Schärding erstattet.