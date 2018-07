Von spitzen Dornen und zufriedenen Viechern

Wie ein kitschiger Prospekt aus einem Heimatstück grüßt die Eisenerzer Bergwelt in das Hochtal herein; im Vordergrund die braunen und g’scheckerten Silhouetten der Kühe. Die Gsollalm auf 1200 Metern ist ihre Sommerresidenz, wo sie nach Herzenslust die g’schmackigsten Kräuter kauen - und dann, wie es ihre Art ist, noch einmal kauen. Damit das auch in Zukunft so bleiben kann, muss von Zeit zu Zeit durchgeputzt werden.