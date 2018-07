Fingerabdruck entlarvte Täter

Anfang Juli ging der Verdächtige bei einer Verkehrskontrolle in seiner Heimatstadt Zalaegerszeg ins Netz. Nun wurde er in Nickelsdorf der österreichischen Polizei übergeben. Er sitzt in der Justizanstalt. „Bei der Einvernahme verriet der Beschuldigte zwei Komplizen des Einbruchs“, so Ermittler aus Oberwart. Sie stellten weiters fest, dass in einem Pfandleihhaus in Szombathely von einer Verwandten des Täters Beutestücke eingelöst worden waren. Wegen Einschleichdiebstahl sitzt sie derzeit in Ungarn hinter Gittern.