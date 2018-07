Auch Bottas verlängerte bei Mercedes bis 2020

„Ich freue mich sehr, auch 2019 für Mercedes an den Start zu gehen, und es ist schön, das hier in Hockenheim zu verkünden - das ist nicht nur das Heimrennen für Mercedes, sondern auch die Strecke, auf der ich 2007 meine ersten Siege im Formelsport feiern konnte“, wurde Bottas in der Aussendung des Rennstalls zitiert. „Uns fehlte in den diesjährigen Rennen manchmal das Glück, aber das Team kennt meine Leistung, und der Vertrag ist ein großartiges Zeichen für das Vertrauen in mich und mein fahrerisches Können.“