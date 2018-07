80-Jährige stürzte am Großglockner in den Tod

Der 66-jährige Bergführer und die 80-jährige Frau (beide aus dem Bezirk Lienz) waren im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner von der Adlersruhe über den Normalabstieg in Richtung Stüdlhütte/Ködnitzkees unterwegs. Gegen 9:10 Uhr wollten die beiden unterhalb des sogenannten „Kampele“ in einer Seehöhe von rund 3200 Meter auf dem dortigen Felsbereich absteigen, wobei die 80-jährige vorausgehende Frau vom Bergführer mittels Seil gesichert wurde.