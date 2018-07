Familie schließt Höhlenhelden wieder in ihre Arme

Nach einer gemeinsamen Pressekonferenz durften die Fußballer endlich nach Hause zurückkehren. Ein Regierungssprecher erklärte, der Medientermin diene dazu, „dass die Medien sie befragen können, und dass sie danach in ihr normales Leben zurückkehren können, ohne dass die Medien sie behelligen“. Vorerst sieht es jedoch nicht so aus, als sei das öffentliche Interesse am Schicksal der Buben damit gestillt.