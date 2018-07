Höhlendrama: Burschen wollten sich Ausweg graben

Tagelang nur von Regenwasser ernährt

„Plötzlich haben wir Leute sprechen gehört“, schilderte Adul Sam-on den Augenblick der Entdeckung und sprach von einem „Wunder“. Der 14-Jährige hatte den britischen Tauchern auf Englisch geantwortet, als diese die zwölf Buben und ihren Trainer nach neun Tagen endlich lebendig und unversehrt in den Tiefen der Höhle aufspürten. Nach so vielen Tagen ohne Essen habe sein Hirn aber „nicht sehr gut funktioniert“. „Wir haben versucht, zu graben, dachten, dass wir nicht einfach auf die Behörden warten können“, berichtete der 25-jährige Trainer Ekkapol Chantawong. Er hatte mehrere Jahre in einem buddhistischen Kloster verbracht und betete in der Höhle viel mit den Buben.