So wird mit Free-to-Play-Games Geld gewaschen

„Clash of Clans“, „Clash Royale“ und „Marvel Contest of Champions“ zählen mit insgesamt über 250 Millionen aktiven Spielern zu den populärsten Free-to-Play-Games. Obwohl sie dem Namen nach prinzipiell kostenlos sind, machen sie jährlich Gewinne in Millionenhöhe mittels sogenannter In-App-Käufe, die Gamern unter anderem spielerische oder zeitliche Vorteile verschaffen.