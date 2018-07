Verliebte Frauen um 180.000 Euro erleichtert

Opfern mit Versprechungen Geld herausgelockt

Das Interesse der Internetbekannschaften galt tatsächlich nicht sexuellen Kontakten, sondern dem Geld der Opfer. „Er sei als US-Soldat in Afghanistan, komme bald heim und würde eine gemeinsame Zukunft aufbauen“, log ein Gauner der Bekanntschaft aus dem Salzkammergut vor - die überwies ihm dafür in acht Raten 120.000 Euro. Die sind ebenso weg wie 45.000 Euro, die eine Welserin ihrer Facebook-„Liebe“ überwies, oder die 15.000 Euro, die die Linzerin ihrem Dating-Kontakt zukommen ließ. „Inzwischen meldeten sich sechs weitere Opfer“, so Kriminalist Sakoparnig.