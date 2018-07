So schummelt sich Tom Cruise viele Jahre jünger

Seit 22 Jahren schlüpft Tom Cruise nun schon in die Rolle des Agenten Ethan Hunt in „Mission: Impossible“. Dass nichts unmöglich ist, zeigt nun auf der Promo-Tour sein Gesicht: Mit 56 Jahren wirkt der Hollywoodstar nämlich nicht nur wahnsinnig attraktiv, sondern auch jugendlicher als in den Jahren zuvor. Dr. Jörg Knabl und Dr. Eva Wegrostek nehmen die veränderten Gesichtszüge genau unter die Lupe.