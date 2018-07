Linzer entwickelten Allergie-Test für Zuhause

In der von Gerhard Feilmayr gegründeten Werbeagentur eigen)art in Linz ist auch das neueste „Baby“ des 54-Jährigen angesiedelt: igevia. Im April wurde die Firma gegründet, die sich auf Allergietests spezialisiert hat. „Wir wollen der Brückenschlag zwischen Patient und Arzt sein“, sagt Feilmayr. Igevia macht’s möglich, dass jeder mittels einer Blutprobe einen Allergie-Test machen kann - und so rasch eine erste Klarheit hat, ob und auf welche Pollen, Milben, pflanzliche und tierische Nahrungsmittel, Schuppen, sowie Schimmel- und Hefepilze er allergisch ist.