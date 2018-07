Forscher sagen voraus: 2018 wird ein „Zecken-Jahr“

Rechtzeitige Warnung ist mittlerweile möglich

Dank eines Prognosemodells kann nun rechtzeitig vor dem Sommer vor starken Zeckenjahren gewarnt werden. Die Basis für das von Forschenden der Vetmeduni Vienna entwickelte Tool bildeten genau dokumentierte Populationszahlen eines Kooperationspartners aus Deutschland. Für 2018 stimmen Prognose und Experten überein, es wird ein Zecken-Superjahr. Bucheckern und Temperaturen erlauben Prognose der Zeckendichte Seit Jahrzehnten erforscht Gerhard Dobler vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) mit seinem Team die Ausbreitung und Aktivität des FSME-Virus in Deutschland. Seit fast zehn Jahre dokumentieren die Forschenden die Zeckenzahlen an einem Infektionsherd in Süddeutschland. Diese Daten nutzten Katharina Brugger und Franz Rubel vom Institut für Öffentliches Veterinärwesen der Vetmeduni Vienna für die Entwicklung ihres mathematischen Prognosemodells, das bereits in den Wintermonaten eine genaue Vorhersage der zu erwartenden Zeckenpopulation erlaubt.